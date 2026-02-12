Progetto Carta Fabriano | il futuro della tradizione | l' iniziativa presentata alla Bit di Milano

Questa mattina, il Comune di Fabriano ha portato in mostra il progetto

Lo scopo dell’'amministrazione comunale fabrianese è rilanciare l’immagine culturale e turistica della città, legata alla produzione della carta, elemento identitario fin dal XIII secolo FABRIANO – Il Comune di Fabriano ha partecipato alla Borsa Internazionale del Turismo che si è svolta a Milano. Presso lo stand della Regione Marche, è stato presentato nella giornata inaugurale del 10 febbraio il “Progetto Carta Fabriano: il futuro della tradizione”, un progetto articolato con il quale l’amministrazione comunale sta rilanciando l’immagine culturale e turistica della città, legata alla produzione della carta, elemento identitario fin dal XIII secolo.🔗 Leggi su Anconatoday.it

