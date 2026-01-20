La serie thriller che ha conquistato tutti su Netflix e perché

Se non l'avete ancora vista, correte a recuperarla perché “La sua verità”, su Netflix, è una serie thriller che vi incollerà allo schermo. Ha aperto il nuovo anno seriale regalando al pubblico un racconto avvincente dove il concetto di verità assume continuamente sfumature diverse e in pochissimo tempo questa storia di menzogne, non detti, e colpi di scena è diventata la serie più vista a livello globale sulla piattaforma di streaming con un totale di 19,900,000 visualizzazioni. E di motivi, dietro questo successo, ce ne sono diversi. La storia è quella di una giornalista, Anna Andrews, interpretata da Tessa Thompson che funge anche da produttrice della serie e di un detective, Jack Harper (Jon Bernthal).🔗 Leggi su Today.it

