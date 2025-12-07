L' 84 passa ad Avellino | 4-2 alla Sandro Abate nel recupero di Serie A
Avellino, 7 dicembre 2025 – L'L84 ha conquistato una vittoria esterna contro la Sandro Abate Avellino, imponendosi 4-2 nel recupero della nona giornata del campionato di Serie A di Futsal. La gara si è svolta nel pomeriggio di domenica presso il PalaDelMauro di Avellino.L'84 costruisce il. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
