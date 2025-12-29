Calcio a 5 | Genzano vince contro la Sandro Abate chiudendo la 13esima giornata della Serie A

La 13ª giornata della Serie A di calcio a 5 2025-2026 si è conclusa con la vittoria di Genzano contro Sandro Abate. La giornata, caratterizzata da incontri distribuiti nel corso della settimana, ha offerto numerosi gol e momenti di interesse, confermando il ritmo serrato del campionato. Un appuntamento che ha permesso di aggiornare la classifica e di approfondire le prestazioni delle squadre coinvolte.

La 13esima giornata della stagione regolare 2025-2026 della Serie A di calcio a 5 si è ufficialmente chiusa, dopo un programma molto spezzettato ma sempre ricco di gol e di emozioni. Questa sera, lunedì 29 dicembre, Genzano ha completato l'agenda del massimo campionato italiano vincendo in trasferta per 3-7 sul campo della Sandro Abate, in quel del Pala Del Mauro di Avellino. Molto bravi gli uomini di Colini a recuperare l'iniziale svantaggio griffato da Galletto, poi autore di una tripletta, trovando il pari con Taborda al quarto d'ora e poi piazzando l'allungo con Barrichello, capace di infilare la palla in porta per l'1-2 e l'1-3 a cavallo dei due tempi aprendo la strada alla gestione finale del match da parte degli ospiti, con l'azzurro in grado anche lui di mettere a referto una tripletta.

IT’S MATCHDAY! GIORNATA 13 - Serie A Kinto Sandro Abate Ecocity Genzano Pala Del Mauro Calcio d’inizio alle 20:30 Il match sarà trasmesso in diretta live su YouTube NOI SIAMO GENZANO - facebook.com facebook

