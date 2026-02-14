Giada D'Antonio ha subito un infortunio grave al ginocchio destro durante l’allenamento, a causa di una torsione improvvisa. La risonanza magnetica ha confermato la gravità del trauma: sospetta rottura del legamento crociato anteriore e danni ai tessuti circostanti. La giovane atleta si trova ora alle prese con un lungo percorso di riabilitazione.

AGGIORNAMENTO ORE 13.20. L’esito della risonanza magnetica è dei peggiori: come riporta la Fisi, la risonanza magnetica a cui Giada D’Antonio è stata sottoposta ha evidenziato un trauma distorsivo al ginocchio destro, con sospetta rottura del legamento crociato anteriore. Le sue condizioni verranno ulteriormente valutate nel pomeriggio dalla Commissione Medica, che effettuerà un quadro definitivo della situazione. — Giada D’Antonio è caduta in seguito a un’inforcata durante una sessione di allenamento in gigante sulle nevi di Dobbiaco. La 16enne campana si stava cimentando tra le porte larghe dopo aver preso parte alla combinata a squadre delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 (era uscita dopo pochi secondi di gara in slalom), in modo da prepararsi in vista della possibile presenza nella gare individuali delle specialità tecnica ai Giochi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Cosa si è fatta Giada D’Antonio? Infortunio grave: il referto è impietoso

