Martina Valcepina sfuma il sogno delle Olimpiadi | l’impietoso referto sull’infortunio

Durante i Campionati Europei di Tilburg, la nazionale italiana di short track ha conquistato otto medaglie, ma la competizione è stata segnata da una notizia negativa: l’infortunio grave di Martina Valcepina. Un episodio che mette in discussione il suo futuro sportivo e che ha suscitato preoccupazione tra gli appassionati e gli addetti ai lavori.

I Campionati Europei di Tilburg vanno in archivio per la Nazionale italiana di short track con un bilancio di otto medaglie ma soprattutto con la pessima notizia del grave infortunio occorso a Martina Valcepina. La pattinatrice valtellinese deve purtroppo dire addio agli imminenti Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026, vedendo sfumare in maniera beffarda il sogno di gareggiare in casa nella sua quinta partecipazione a cinque cerchi della carriera. La 33enne nativa di Sondalo, che vanta in bacheca tre medaglie olimpiche (tutte ottenute in staffetta), si è resa protagonista di una brutta caduta durante i quarti di finale dei 500 metri venendo portata in barella fuori dal ghiaccio olandese dello IJssportcentrum. 🔗 Leggi su Oasport.it

Martina Valcepina, atleta italiana dello short track, ha subito un grave infortunio durante gli Europei, con una frattura di tibia e perone. L'incidente, avvenuto durante la competizione, mette fine alle sue ambizioni olimpiche, ponendo fine anche a una stagione ricca di successi. La comunità sportiva si stringe intorno a lei in questo momento difficile, auspicando un rapido e completo recupero.

Gli Europei di short track 2026 si sono conclusi a Tilburg, nei Paesi Bassi, offrendo gare avvincenti e risultati importanti. Tra le protagoniste, Arianna Fontana e la staffetta maschile si sono aggiudicate il titolo europeo. Tuttavia, l’infortunio di Martina Valcepina ha segnato la giornata, sottolineando le sfide affrontate dagli atleti. Un evento che ha confermato il livello competitivo e l’importanza di questa disciplina nel panorama sportivo europeo.

