Cosa si è fatta Giada D’Antonio? Confermata una grave rottura | serve l’operazione

Giada D’Antonio si è infortunata durante una sessione di allenamento, a causa di una torsione improvvisa del ginocchio destro. La Commissione Medica della FISI ha confermato che l’atleta ha subito una distorsione e una rottura del legamento crociato anteriore, rendendo necessario un intervento chirurgico. I medici hanno sottolineato che l’entità del danno richiede un intervento immediato per poter riprendere l’attività sportiva.

AGGIORNAMENTO ORE 19.20. Gli accertamenti condotti nel pomeriggio dalla Commissione Medica della FISI hanno confermato il trauma distorsivo al ginocchio destro e anche la rottura del legamento crociato anterior e. L’atleta dovrà sottoporsi a un’ operazione per la ricostruzione chirurgica del crociato anteriore. La data dell’intervento verrà individuata nei prossimi giorni dalla Commissione in accordo con l’atleta e la sua famiglia. — AGGIORNAMENTO ORE 13.20. L’esito della risonanza magnetica è dei peggiori: come riporta la Fisi, la risonanza magnetica a cui Giada D’Antonio è stata sottoposta ha evidenziato un trauma distorsivo al ginocchio destro, con sospetta rottura del legamento crociato anteriore. 🔗 Leggi su Oasport.it

