Cortona partito il cantiere per l’estensione idrica nell’area produttiva del Vallone Sopralluogo del sindaco

A Cortona, il sindaco ha visitato il cantiere che sta portando avanti l’estensione dell’approvvigionamento idrico nell’area del Vallone, a causa di problemi di carenza d’acqua che interessano le aziende locali. La costruzione di nuove condotte mira a garantire una fornitura più stabile alle imprese della zona, che negli ultimi mesi hanno segnalato frequenti interruzioni.

Arezzo, 14 febbraio 2026 – . Amministrazione comunale, Nuove Acque e imprese del posto hanno finanziato i lavori per la zona Pip Sopralluogo del sindaco di Cortona al cantiere per l'estensione della rete idrica nell'area produttiva del Vallone. La frazione cortonese dove si trovano numerose aziende è interessata dai lavori per la realizzazione di un nuovo acquedotto. L'obiettivo è quello di provvedere all'approvvigionamento di acqua potabile le varie utenze della zona, utenze che in larga parte fanno riferimento ad attività produttive.