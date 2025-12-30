Nuova Casa di Comunità a Misterbianco sopralluogo nel cantiere del sindaco e del dg dell' Asp

Il sindaco di Misterbianco, Marco Corsaro, e il direttore generale dell'Asp di Catania, Giuseppe Laganga Senzio, hanno effettuato un sopralluogo presso il cantiere della nuova Casa di Comunità, situata nell'ex Poliambulatorio di via Galilei. L’intervento rappresenta un passo importante per il potenziamento dei servizi sanitari territoriali della zona. La visita ha permesso di verificare lo stato di avanzamento dei lavori e di pianificare le prossime fasi di realizzazione.

MINU' CERCA UNA NUOVA CASA. Lei è Minu', 6/ 7 anni sterilizzata e vaccinata. Tigrata con sfumature rossastre. Buona e affettuosa ma con un carattere deciso da vera gatta femmina. È abituata ad altri gatti e tollera la presenza di cani in casa. - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.