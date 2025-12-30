Nuova Casa di Comunità a Misterbianco sopralluogo nel cantiere del sindaco e del dg dell' Asp
Il sindaco di Misterbianco, Marco Corsaro, e il direttore generale dell'Asp di Catania, Giuseppe Laganga Senzio, hanno effettuato un sopralluogo presso il cantiere della nuova Casa di Comunità, situata nell'ex Poliambulatorio di via Galilei. L’intervento rappresenta un passo importante per il potenziamento dei servizi sanitari territoriali della zona. La visita ha permesso di verificare lo stato di avanzamento dei lavori e di pianificare le prossime fasi di realizzazione.
Nei giorni scorsi il sindaco di Misterbianco, Marco Corsaro, e il direttore generale dell'Asp di Catania, Giuseppe Laganga Senzio, hanno compiuto un sopralluogo congiunto al cantiere della futura Casa di Comunità della città, nell'ex Poliambulatorio di via Galilei.
