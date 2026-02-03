Questa mattina i funzionari sono entrati nell’ex sede del giudice di pace di Aversa, in piazza San Domenico. La palazzina, chiusa da anni, si trova in uno stato di totale abbandono e ora si valutano le prossime mosse per sistemarla.

Sopralluogo questa mattina nell’ex sede del giudice di pace di Aversa, in piazza San Domenico, da anni chiusa e in stato di abbandono. A visitare la struttura sono stati il procuratore capo di Napoli Nord, Domenico Airoma, e il sindaco di Aversa, Francesco Matacena. L’edificio potrebbe presto ospitare nuovi uffici della Procura normanna. Il procuratore Airoma ha voluto constatare personalmente le condizioni dell’immobile e valutarne le potenzialità in vista del progetto di recupero. Al sopralluogo hanno preso parte anche il comandante della polizia municipale Stefano Guarino, tecnici e ingegneri del Comune, funzionari del Tribunale, oltre al vicesindaco Oliva, con delega al Tribunale e al patrimonio. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Aversa, sopralluogo nell’ex sede del giudice di pace del procuratore Airoma e del sindaco Matacena

