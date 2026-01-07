CSV Irpinia Sannio ETS augura buon lavoro a Roberto Fico | focus sulle aree interne e la coesione territoriale

CSV Irpinia Sannio ETS – CESVOLAB desidera inviare i propri auguri di buon lavoro a Roberto Fico e alla giunta regionale. Si sottolinea l’importanza delle sue parole e dell’attenzione rivolta alle aree interne e alla coesione territoriale, temi fondamentali per uno sviluppo equilibrato e inclusivo del territorio. Un impegno condiviso per garantire pari opportunità e una crescita sostenibile per tutte le comunità.

