Corriere dello Sport | Napoli Politano pronto al rilancio | Conte valuta il ritorno dall’inizio
Matteo Politano si prepara a vivere una nuova fase nel Napoli, con Antonio Conte che valuta un suo possibile ritorno dall'inizio. Dopo un periodo di riflessione, il calciatore è pronto a rilanciarsi e a contribuire in modo decisivo alla squadra. La situazione apre nuovi scenari per il reparto offensivo del club partenopeo.
"> Sta per tornare il suo momento. Matteo Politano vede riaprirsi le porte dell’undici titolare dopo un mese vissuto tra panchina e subentri. L’ultima volta dall’inizio risale al 9 novembre a Bologna, una data che sembra lontanissima, ma che racconta un periodo di profonde trasformazioni in casa Napoli. Come scrive Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, nel frattempo la squadra di Conte si è smarrita, si è ricompattata e ha cambiato pelle. Il passaggio al 3-4-2-1 ha rimescolato le gerarchie offensive, lasciando spazio all’estro di Neres, tra i più brillanti del momento. Napolipiu.com
