Correggio ferisce cassiera e viene denunciato

Un uomo di 40 anni di origine ghanese ha aggredito una cassiera a Correggio, dopo che gli è stato chiesto di pagare alla cassa chiusa. La scena si è verificata nel supermercato del centro, dove il cliente ha reagito con violenza, ferendo la dipendente al volto. I carabinieri, intervenuti poco dopo, lo hanno identificato e denunciato per aver causato lesioni alla donna.

Correggio (Reggio Emilia), 14 febbraio 2026 - Invitato a effettuare il pagamento della spesa in un'altra cassa rispetto a quella, già chiusa, in cui si era recato, un uomo quarantenne di origine ghanese ha aggredito la cassiera, venendo poi identificato e denunciato dai carabinieri di Correggio per lesioni personali. E' accaduto in un supermercato di Correggio. Lo straniero è stato invitato a pagare in una cassa aperta e priva di fila, accanto a quella in chiusura. Ma l'uomo ha reagito in modo minaccioso, lanciandole alla cassiera un sacchetto di arachidi, per poi colpirla poco dopo all'orecchio e al collo.