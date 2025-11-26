Una cassiera non cambia le monete e viene presa a pugni in testa | la violenza in un supermercato a Udine

Una cassiera di un supermercato a San Giorgio, in provincia di Udine, è stata aggredita da un uomo perché si era rifiutata di cambiargli le monete. L'aggressione davanti a clienti e colleghi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

