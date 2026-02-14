Fabrizio Corona ha pubblicato su X due foto che lo mostrano sdraiato su un lettino in un ospedale, suscitando preoccupazione tra i suoi follower. La scelta di condividere questa immagine, accompagnata dalla frase “Non mi state fermando”, ha fatto sorgere dubbi sulla sua salute. Tra i dettagli più inquietanti, c’è una flebo visibile in una delle foto, che lascia supporre un intervento medico recente.

Le ultime immagini pubblicate da Fabrizio Corona su X hanno scatenato preoccupazione tra i follower. Il 51enne ha condiviso due foto che lo ritraggono sdraiato su un lettino in quella che appare come una struttura ospedaliera o un ambulatorio medico, accompagnando il post con la frase: “Non mi state fermando. Mi state ricreando”. Le immagini e il monitor. Nelle foto Corona sembra essere sottoposto a controlli medici, con sensori applicati al torace, simili a quelli utilizzati per un elettrocardiogramma. Accanto al lettino si intravede un monitor con diversi parametri vitali. Proprio un dettaglio sullo schermo ha attirato l’attenzione degli utenti: i valori della pressione, indicati come 167110, numeri che, indipendentemente dalla persona ritratta, risultano elevati. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Corona e la foto in ospedale su X: il dettaglio che preoccupa i follower

Fabrizio Corona ha condiviso una foto in ospedale su X, suscitando timori tra i suoi follower.

Negli ultimi mesi, molte famiglie italiane si sono svegliate con la paura di trovare la porta di casa forzata o svaligiata.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Fabrizio Corona: La verità sulle foto di Lapo Elkann #shorts

Argomenti discussi: Corona e la foto in ospedale su X, il dettaglio preoccupa i follower; Mediaset e Mfe contro Corona: Causa civile da 160 milioni di euro; Corona: Mediaset non mi spaventa. I 160 milioni di euro? Un atto intimidatorio. E intanto prepara il tour nei teatri; Le foto della corona caduta ai ladri durante il furto al Louvre.

Fabrizio Corona in ospedale, le foto sul lettino e i valori del monitor preoccupano i fanCorona ha pubblicato un paio di foto in cui è in ospedale, probabilmente sottoposto ad accertamenti. Un dettaglio delle immagini ha preoccupato i suoi fan. cinemaserietv.it

Corona e la foto in ospedale su X: il dettaglio che preoccupa i followerLe ultime immagini pubblicate da Fabrizio Corona su X hanno scatenato preoccupazione tra i follower. Il 51enne ha condiviso due foto che lo ritraggono ... thesocialpost.it

Tra le sedi ipotizzate il Campus di Legino, l'Ospedale San Paolo di Savona e il Santa Corona di Pietra Ligure facebook