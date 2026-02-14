Corona e la foto in ospedale su X il dettaglio preoccupa i follower

Fabrizio Corona ha condiviso una foto in ospedale su X, suscitando timori tra i suoi follower. La sua immagine mostra Corona seduto su una sedia, con un volto stanco e un braccio bendato, facendo intuire che sta affrontando un problema di salute. I commenti di chi lo segue si sono moltiplicati, molti chiedendo se stia bene e sperando in una pronta guarigione.

(Adnkronos) – “Stai bene?”. Le foto di Fabrizio Corona su X creano allarme e preoccupazione tra i follower. Corona pubblica due immagini – abbinate al messaggio “Non mi state fermando. Mi state ricreando” – che lo ritraggono in un ospedale o in una struttura medica. Il 51enne è sdraiato su un lettino, apparentemente mentre viene monitorato con l’applicazione di sensori simili a quelli utilizzati per un elettrocardiogramma. Sul monitor lì accanto, come notano gli utenti che commentano il post, spiccano i dati relativi alla pressione: si notano i parametri 167110 che, a prescindere dall’identità del paziente, risultano decisamente elevati. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Corona e la foto in ospedale su X, il dettaglio preoccupa i follower “Vi tengo aggiornati…”. La famosa del web ricoverata: la foto dall’ospedale preoccupa i fan Furti in casa, il problema che preoccupa più italiani: la sicurezza nel dettaglio Negli ultimi mesi, molte famiglie italiane si sono svegliate con la paura di trovare la porta di casa forzata o svaligiata. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Milano, Corona: «Se prendono il cellulare a Signorini trovano Sodoma e Gomorra» Argomenti discussi: Mediaset e Mfe contro Corona: Causa civile da 160 milioni di euro; Corona: Mediaset non mi spaventa. I 160 milioni di euro? Un atto intimidatorio. E intanto prepara il tour nei teatri; Le foto della corona caduta ai ladri durante il furto al Louvre; Bari, Fabrizio Corona accolto come un dio in Fiera: E voi l'avete fatto il provino al Grande Fratello? VIDEO. Corona sfida Signorini e pubblica Falsissimo: record di visualizzazioni per la nuova puntataIeri sera, 27 gennaio, è andata in onda l'ultima puntata di Falsissimo, il podcast di Fabrizio Corona dedicato al tema Il prezzo del successo. Un episodio molto seguito, con decine di migliaia di uten ... msn.com Dopo il furto al Louvre, la corona di Eugenia appare irriconoscibile in foto inediteFoto inedite pubblicate dal Museo del Louvre mostrano le condizioni della corona dell'imperatrice Eugenia, ritrovata deformata dopo essere stata abbandonata dai ladri durante il furto del 19 ottobre 2 ... msn.com Tra le sedi ipotizzate il Campus di Legino, l'Ospedale San Paolo di Savona e il Santa Corona di Pietra Ligure facebook