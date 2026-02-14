Corina Yoris è uscita dalla clandestinità dopo 18 mesi Ci racconta cosa sta cambiando in Venezuela

Corina Yoris ha lasciato la clandestinità dopo 18 mesi di nascondiglio, per scappare dalle minacce che le arrivavano dal Venezuela. Ora, la docente universitaria racconta come la situazione nel suo paese stia lentamente mutando, anche se la paura rimane ancora alta. Nel suo ultimo intervento, ha spiegato che molte persone stanno cominciando a sentirsi più libere di esprimersi, ma le difficoltà quotidiane sono ancora tante.

Roma. “Per 18 mesi sono rimasta nascosta. Uscivo molto poco, perché era estremamente pericoloso – dice al Foglio Corina Yoris, docente universitaria, che fu brevemente candidata nel 2024 alle presidenziali del Venezuela per l’opposizione al regime Maduro – Ma nelle ultime due settimane io e altri abbiamo deciso di riprendere a uscire, con determinate misure di sicurezza, ovviamente, perché l’apparato repressivo è ancora pienamente operativo. Lo dimostra il caso di Juan Pablo Guanipa, che è stato riarrestato poche ore dopo la sua liberazione, e poi mandato ai domiciliari”. Il 22 marzo del 2024, Corina Yoris, che ha 82 anni e insegna filosofia, era stata designata candidata unitaria della opposizione venezuelana alle presidenziali, dopo che il regime aveva impedito di candidarsi a María Corina Machado, che aveva ottenuto il 92,35 per cento dei voti alle primarie del 22 ottobre 2023, ma sulla quale pendeva un provvedimento amministrativo di inabilitazione senza condanne penali. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

