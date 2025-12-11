Venezuela premio Nobel Machado appare in pubblico dopo mesi di clandestinità
Dopo mesi di clandestinità, la leader dell'opposizione venezuelana e premio Nobel per la pace, María Corina Machado, è tornata a mostrarsi pubblicamente a Oslo, segnando un importante momento di rilancio nel suo impegno politico.
(Adnkronos) – La leader dell'opposizione del Venezuela e vincitrice del premio Nobel per la pace María Corina Machado è apparsa in pubblico a Oslo dopo mesi di clandestinità. L'attivista pro-democrazia è uscita sul balcone dell'iconico Grand Hotel di Oslo poco prima delle 2,30 del mattino, ora locale, dopo aver trascorso gli ultimi 11 mesi nascosta.
