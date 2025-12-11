Venezuela | premio Nobel Machado appare in pubblico a Oslo dopo mesi di clandestinità

Dopo mesi di clandestinità, la leader dell’opposizione venezuelana e vincitrice del premio Nobel per la pace, María Corina Machado, è apparsa pubblicamente a Oslo. La sua presenza segna un importante momento nel panorama politico venezuelano, suscitando attenzione e interesse sia a livello nazionale che internazionale.

Oslo, 11 dic. (Adnkronos) - La leader dell'opposizione del Venezuela e vincitrice del premio Nobel per la pace María Corina Machado è apparsa in pubblico a Oslo dopo mesi di clandestinità. L'attivista pro-democrazia è uscita sul balcone dell'iconico Grand Hotel di Oslo poco prima delle 2,30 del mattino, ora locale, dopo aver trascorso gli ultimi 11 mesi nascosta nella capitale venezuelana, Caracas. Decine di sostenitori hanno scandito slogan come "Coraggiosa!" e "Libertà!" davanti all'hotel e hanno intonato l'inno nazionale venezuelano al suo arrivo. "Gloria alla nazione coraggiosa, che si è scrollata di dosso il giogo!" hanno gridato. 🔗 Leggi su Iltempo.it