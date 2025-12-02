E’ in forte pericolo aumentata la scorta a Ranucci Intanto il Copasir acquisisce la sua audizione secretata

Lanotiziagiornale.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il giornalista Sigfrido Ranucci, vittima di un attentato il 16 ottobre scorso, è in “forte pericolo”, tanto che ieri il Viminale ha deciso di aumentare il livello della sua sicurezza. La sua scorta, infatti, è stata rafforzata su richiesta della presidente della commissione parlamentare Antimafia Chiara Colosimo, dopo l’audizione del conduttore in commissione del 5 novembre scorso. Il livello di sicurezza è passato così dal quarto al secondo. Sotto casa di Ranucci ci saranno non più due, ma quattro agenti di scorta e il conduttore avrà un’auto blindata in più. Al Copasir l’audizione secretata di Ranucci. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

e8217 in forte pericolo aumentata la scorta a ranucci intanto il copasir acquisisce la sua audizione secretata

© Lanotiziagiornale.it - “E’ in forte pericolo”, aumentata la scorta a Ranucci. Intanto il Copasir acquisisce la sua audizione secretata

Approfondisci con queste news

Pericolo valanghe forte causa vento - Il forte vento che sta soffiando in queste ore sul Trentino Alto Adige ha fatto schizzare in alto il pericolo valanghe, causando la morte di un 15enne in val Gardena. Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it

Valanghe: su Dolomiti pericolo forte - Resta a livello di pericolo "forte", il quarto su una scala di cinque, il rischio di valanghe sulle Dolomiti. Secondo lagazzettadelmezzogiorno.it

Cerca Video su questo argomento: E8217 Forte Pericolo Aumentata