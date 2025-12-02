E’ in forte pericolo aumentata la scorta a Ranucci Intanto il Copasir acquisisce la sua audizione secretata

Il giornalista Sigfrido Ranucci, vittima di un attentato il 16 ottobre scorso, è in “forte pericolo”, tanto che ieri il Viminale ha deciso di aumentare il livello della sua sicurezza. La sua scorta, infatti, è stata rafforzata su richiesta della presidente della commissione parlamentare Antimafia Chiara Colosimo, dopo l’audizione del conduttore in commissione del 5 novembre scorso. Il livello di sicurezza è passato così dal quarto al secondo. Sotto casa di Ranucci ci saranno non più due, ma quattro agenti di scorta e il conduttore avrà un’auto blindata in più. Al Copasir l’audizione secretata di Ranucci. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

