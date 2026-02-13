Martedì 17 febbraio alle 16.30 si riunisce il nuovo Consiglio Comunale di Castiglion Fiorentino, convocato per approvare il bilancio di previsione 2026.

Arezzo, 13 febbraio 2026 – Martedì 17 febbraio ore 16.30 nuovo Consiglio Comunale a Castiglion Fiorentino. Ben 14 i punti Posti all’Ordine del Giorno. Nuova seduta del consiglio comunale. L’assise si riunirà martedì 17 febbraio alle ore 16.30. Ben 14 i punti Posti all’Ordine del Giorno tra cui spiccano per importanza l’approvazione linee guida e nomina membri giuria del premio letterario “Santucce Storm Festival” edizione 2026, l’atto d’indirizzo sulla revisione della disciplina sull’origine doganale dei prodotti agricoli e alimentari, oltre alla variazione al Bilancio di Previsione 2026-2028. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Martedì 17 febbraio alle 16.30 nuovo Consiglio Comunale a Castiglion Fiorentino

Questa mattina a Castiglion Fiorentino si è riunito di nuovo il Consiglio Comunale dei Ragazzi.

A Castiglion Fiorentino torna il Consiglio Comunale dei Ragazzi.

Contenuti correlati

Argomenti discussi: Musica in centro storico per il Carnevale a Vicenza; Maschere in Piazza si sposta a Martedì Grasso 17 febbraio in Piazza della Repubblica; Carnevale 2026, in quali giorni non si va a scuola. Le date del calendario scolastico; Martedì 17 febbraio si riunirà il Consiglio Comunale.

«Io e Lucio, quante serate». Martedì 17 febbraio Vandelli canta Battisti (e non solo) alle Muse con Emozioni garantiteEmozioni garantite con Maurizio Vandelli. Il leader dell’Equipe 84, soprannominato Il Principe, fa tappa nelle Marche e sarà ... msn.com

Nuova eclissi solare il 17 febbraio 2026, dove sarà visibile l’anello di fuocoIl 17 febbraio 2026 il cielo sarà oscurato da una spettacolare eclissi di Sole anulare, con la comparsa del cosiddetto anello di fuoco ... fanpage.it

C’È IL SÌ DEL CONSIGLIO COMUNALE: A SASSARI IL PRIMO CENTRO ANTIVIOLENZA IN EMERGENZA. «PRESIDIO FONDAMENTALE PER CONSENTIRE UN PERCORSO DI EMANCIPAZIONE MORALE E MATERIALE» - Il servizio di Valentina Ruiu nel # - facebook.com facebook