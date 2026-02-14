Controlli su strada con posti di blocco e nei luoghi della movida | patente ritirata e 5 assuntori

I Carabinieri di Città di Castello hanno fermato cinque persone e ritirato una patente durante controlli a sorpresa nelle zone più frequentate di Umbertide e Città di Castello. La mattina di martedì scorso, i militari hanno allestito posti di blocco lungo le vie principali e nelle aree della movida, fermando alcuni veicoli sospetti e verificando i documenti degli automobilisti. Durante l’operazione, sono state identificate varie persone, alcune delle quali risultavano avere precedenti o comportamenti poco chiari. Un giovane è stato trovato in possesso di sostanze stupefacenti e denunciato, mentre altri sono stati multati per infrazioni

Il bilancio: sono stati controllati complessivamente 35 veicoli e 62 persone, attraverso posti di controllo lungo le principali arterie e pattugliamenti nei punti di aggregazione. Sono state segnalate alla Prefettura di Perugia, quali assuntori di sostanze stupefacenti, 5 persone che erano in possesso di modiche quantità di droga per uso personale.