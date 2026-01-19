Nei luoghi della movida Il nostro giro con la polizia | dagli ubriachi ai controlli
Nel cuore della movida, il nostro giro con la polizia ha osservato diversi aspetti della vita notturna. Tra pendolari minorenni provenienti dall’Abruzzo, persone senza dimora ubriache sulle panchine e locali molto frequentati, si sono svolti controlli e interventi per garantire sicurezza e ordine pubblico in un contesto vivace e dinamico.
Tanto pendolarismo, soprattutto di ragazze e ragazzi minorenni che arrivano con treni e pullman dall’Abruzzo; senza tetto ubriachi sulle panchine vicino alla stazione ferroviaria; tanto alcool servito nei bar e nei locali ad alta frequentazione. Questo è emerso sabato notte durante il servizio interforze coordinato dal dirigente del commissariato, vice commissario Guido Riconi, che nella prima serata ha visto in campo tre equipaggi della polizia, uno dei carabinieri e uno della guardia di finanza cui, dopo la mezzanotte, se ne sono aggiunti altri dei servizi notturni ordinari. Abbiamo seguito le attività, compreso il briefing avvenuto nel punto d’incontro fra tutti gli equipaggi, davanti alla palazzina Azzurra. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: Controlli dei carabinieri nei luoghi della movida e di aggregazione giovanile
Piazze e luoghi della movida al setaccio: controlli della polizia nel centro di Bari
Nelle ultime ore, le forze dell'ordine hanno intensificato i controlli nei principali luoghi della movida nel centro di Bari, tra piazza Umberto, piazza Cesare Battisti, piazza Moro e l’area dell’Umbertino. Le operazioni, disposte dal questore Annino Gargano, mirano a garantire la sicurezza pubblica e il rispetto delle norme, attraverso un’attenta attività di verifica in aree molto frequentate dalla popolazione.
Nei luoghi della movida. Il nostro giro con la polizia: dagli ubriachi ai controlli - Abbiamo accompagnato gli agenti nel servizio interforze a San Benedetto. msn.com
La Questura di Cremona ha avviato una vasta operazione di controllo sui luoghi di pubblico spettacolo per garantire la sicurezza dei frequentatori della movida notturna. facebook
Piazze e luoghi della movida al setaccio: controlli della polizia nel centro di Bari x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.