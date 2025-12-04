Controlli straordinari nel territorio | identificate oltre 350 persone sei denunce per rissa e porto abusivo d’armi

Operazioni ad alto impatto nelle ultime due settimane in tutto il territorio provinciale. Come previsto nel piano di prevenzione e sicurezza elaborato dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, sono stati eseguiti servizi straordinari nei comuni di Arezzo, Sansepolcro e nell’area del Valdarno, con particolare attenzione a Montevarchi e San Giovanni Valdarno. Le attività sono state coordinate dalla Questura di Arezzo e dal Commissariato di Montevarchi, con il supporto dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e delle Polizie Locali. Un’azione congiunta mirata al controllo del territorio, alla prevenzione dei reati e al contrasto di fenomeni di degrado e illegalità. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Controlli straordinari nel territorio: identificate oltre 350 persone, sei denunce per rissa e porto abusivo d’armi

