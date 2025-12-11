NAPOLI BARRA | 10mila euro contraffatti e botti illegali 1 arrestoIl bilancio dei controlli dei Carabinieri nell’area orientale del capoluogo

Nell’area orientale di Napoli, i Carabinieri hanno intensificato i controlli, portando a un arresto e al sequestro di denaro falso e materiale esplosivo. L’operazione, svolta nel quartiere Barra, ha evidenziato attività illegali legate alla contraffazione e ai fuochi d’artificio illegali, contribuendo a garantire maggiore sicurezza nella zona.

Blitz dei Carabinieri a Barra: arresti, sequestri di denaro falso e materiale esplosivo. I controlli dei Carabinieri nel quartiere Barra sono iniziati con l’arresto di P.M., 61enne del posto già noto alle forze dell’ordine. In un deposito a lui in uso, i militari della compagnia Poggioreale e del nucleo radiomobile di Napoli hanno rinvenuto oltre 10mila euro in banconote contraffatte da 50 e 20 euro. Falsi ricreati a regola d’arte, in grado di ingannare anche l’osservatore più attento. Nel locale anche 15 ordigni improvvisati e 20 chili di materiale pirotecnico di origine illecita. M.è finito in manette ed è ora ai domiciliari, in attesa di giudizio. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - NAPOLI BARRA: 10mila euro contraffatti e botti illegali, 1 arresto.Il bilancio dei controlli dei Carabinieri nell’area orientale del capoluogo.

