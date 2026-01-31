Beccato con 400 ricci di mare da polizia locale e carabinieri | multa da 2 mila euro

Questa mattina a Torre Santa Sabina, i carabinieri di Carovigno e la polizia locale hanno fermato un uomo con 400 ricci di mare nascosti in un sacchetto. Gli agenti hanno sequestrato la merce e multato il trasgressore con una sanzione di 2 mila euro. È stato un intervento rapido durante un servizio congiunto di controllo del territorio.

Sorpreso in flagranza. La loro raccolta è vietata, in base a una legge regionale che tutela la specie. Il prodotto è stato immediatamente sequestrato e restituito alle acque CAROVIGNO - Una raccolta di ricci di mare “salata”: scatta la sanzione da 2 mila euro. Questa mattina (sabato 31 gennaio 2026) in località Torre Santa Sabina, durante un servizio congiunto di controllo del territorio, i carabinieri della stazione di Carovigno e personale della polizia locale dello stesso comune hanno effettuato un controllo nei confronti di un pescatore subacqueo. L'uomo era alle prese con l'attività di raccolta del riccio di mare, attività attualmente vietata in Puglia dalla legge regionale numero 6 del 2023.🔗 Leggi su Brindisireport.it

