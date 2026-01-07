Settant’anni fa nasceva il Trebbo poetico

Settant’anni fa, il 7 gennaio 1956, nacque ufficialmente il ‘Trebbo poetico’. L’idea di questa rassegna dedicata alla poesia era in cantiere già da alcuni anni, nata dall’incontro tra Walter Della Monica, allora responsabile di un camping a Cervia, e l’attore Toni Comello. Questa iniziativa rappresentò un momento importante nel panorama culturale locale, consolidando un appuntamento che avrebbe resistito nel tempo.

Settant’anni fa, il 7 gennaio del 1956, nasceva ufficialmente il ‘ Trebbo poetico ’. In realtà l’dea di questa kermesse dedicata alla poesia era nata nella testa di qualche anno prima quando Walter Della Monica, che all’epoca dirigeva un camping a Cervia, incontrò l’attore Toni Comello e insieme inventarono quello che fu definito "il più grande anacronismo del secolo". Chi avrebbe mai immaginato, infatti, che la poesia avrebbe fatto breccia nel bel mezzo del tempo della vacanza? E invece il miracolo ci fu e i versi dei poeti, declamati da Comello e presentati da Della Monica, si sparsero nell’aria catturando una insperata attenzione da parte del pubblico vacanziero. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

