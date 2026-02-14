Lo statuto redatto in Versilia sancì i punti fermi del nostro movimento Venne introdotto il professionismo e fu regolamentato il mercato Limite di due stranieri per squadra maggiore tutela per gli arbitri La Carta di Viareggio 100 anni fa nasceva il calcio moderno

Nel 1923, a Viareggio, fu scritto il nuovo statuto del calcio italiano, un fatto che ha cambiato il modo di giocare e gestire il gioco. La riunione si svolse tra le ville sul mare, mentre la città pullulava di turisti e lussuosi hotel. La decisione principale fu di introdurre il professionismo e di regolamentare il mercato dei trasferimenti, stabilendo, per esempio, che ogni squadra potesse avere al massimo due stranieri. Inoltre, si rafforzarono le tutele per gli arbitri, creando le basi del calcio moderno.

Cento anni fa entrava in vigore la vera riforma che segna la nascita del calcio moderno. In giorni di solleone, in una delle capitali delle vacanze che allora era frequentata dal jet set internazionale, Viareggio diventa il luogo dove viene redatto il nuovo statuto del calcio italiano che prevedeva come punti cardine la distinzione tra calciatori professionisti e dilettanti e l'ufficialità delle trattative del passaggio di un giocatore da una società all'altra, il calciomercato. Un vero e proprio spartiacque e il riconoscimento ufficiale del professionismo. Siamo nel 1926 e in quell'estate torrida e turbolenta Benito Mussolini cercò di posizionare il pallone all'interno dell'orbita culturale fascista.