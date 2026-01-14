Unica il bilancio di sostenibilità Investimenti per 5 milioni | Impegno per il settore idrico

Unica Reti spa presenta il suo bilancio di sostenibilità 2024, con un investimento di 5 milioni di euro dedicato al settore idrico. L’evento si è svolto al Museo della Marineria di Cesenatico, coinvolgendo rappresentanti istituzionali e stakeholder. Un impegno concreto per promuovere pratiche responsabili e sostenibili, rafforzando il ruolo dell’azienda nel miglioramento dei servizi idrici e nella tutela ambientale.

Il bilancio di sostenibilità 2024 di Unica Reti spa è stato presentato al Museo della Marineria di Cesenatico, dove sono intervenuti il sindaco Matteo Gozzoli, Giuseppe Petetta assessore del Comune di Forlì, Stefano Bellavista, presidente di Unica Reti e la consigliera regionale Francesca Lucchi, assieme a Federico Rambaldi, Francesco Maffini, Gian Nicola Scarcella, Samir Irani, Marialuisa Campani e Maria Francesca Scaldaferri. Nel 2024 la società ha realizzato investimenti per quasi 5 milioni di euro, in larga parte destinati al settore idrico, generando 12,3 milioni di euro di valore economico, 6,7 milioni dei quali distribuiti sul territorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

