Conte ghosta le conferenze di vigilia | in Serie A non si presenta da ottobre

Antonio Conte ha deciso di saltare le conferenze stampa di vigilia, una scelta che ha portato a non presentarsi agli eventi pubblici prima delle partite di Serie A da ottobre. La causa principale sembra essere il suo desiderio di ridurre le interazioni con i media, dopo le tensioni vissute nelle ultime settimane. Questa scelta ha già causato qualche malumore tra i giornalisti e ha reso più difficile seguire le sue strategie di comunicazione.

. Prosegue il silenzio di Antonio anche verso la Roma. Il silenzio di Antonio Conte è ormai diventato un tratto distintivo della stagione del Napoli. Anche in vista del delicato incrocio contro la Roma, l'allenatore leccese ha scelto di non parlare alla stampa alla vigilia, confermando una strategia comunicativa ormai consolidata. Nonostante l'importanza della sfida, i canali ufficiali del club hanno confermato che non ci sarà la consueta conferenza di presentazione, lasciando alle sole dinamiche del campo il compito di raccontare lo stato di forma degli azzurri.