Chivu e Bisseck parlano alla vigilia della sfida contro il Borussia Dortmund. Le conferenze stampa in diretta svelano le strategie e le aspettative dei nerazzurri, mentre i tifosi seguono con attenzione ogni parola. La tensione cresce in vista di una partita importante per l’Inter.

Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news in diretta per rimanere sempre aggiornato sull’Inter Ultimissime Inter Live di MARTEDI’ 27 GENNAIO. Conferenza stampa Chivu pre Borussia Dortmund Inter: «Sommer e Luis Henrique? Sono professionisti e stanno bene, ecco quando dovrebbe tornare Barella». Conferenza stampa Chivu pre Borussia Dortmund Inter: le parole del tecnico nerazzurro alla vigilia del match di Champions League Conferenza stampa Bisseck pre Borussia Dortmund Inter: «Il muro giallo non fa paura, io quinto? Chiedetelo al mister. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Ultimissime Inter LIVE: le conferenze stampa di Chivu e Bisseck alla vigilia del Borussia Dortmund

Approfondimenti su InterDortmund

In vista della partita di Champions League tra Borussia Dortmund e Inter, il difensore nerazzurro Bisseck ha condiviso le sue impressioni in conferenza stampa.

In vista della partita di Champions League contro il Borussia Dortmund, il tecnico dell’Inter Chivu ha presentato le proprie considerazioni in conferenza stampa.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su InterDortmund

Argomenti discussi: Calciomercato, ultime news del 22 gennaio; Calciomercato invernale 2026: tutte le ultime notizie, le trattative e i trasferimenti in Serie A e negli altri campionati; Da Lazio-Fiorentina a Inter-Napoli: gli episodi delle ultime due giornate Open VAR; L’Inter crolla a San Siro, Gabriel Jesus show e tris Arsenal: Arteta suona la 7ª sinfonia, Chivu ko.

Live - Vigilia di Borussia Dortmund-Inter, stop Barella, le ultime su Perisic e Luis HenriqueViviamo insieme la vigilia di Borussia Dortmund-Inter, match valido per l'ultima maxi giornata di Champions League. Le ultimissime di formazione e la conferenza stampa di Chivu che perde Barella. Spaz ... msn.com

Inter-Arsenal, diretta Champions League: risultato in tempo reale, le ultime sulle formazioniI nerazzurri di Chivu ospitano a San Siro i Gunners di Arteta nel penultimo atto della League Phase: in palio tre punti decisivi per la corsa agli ottavi ... tuttosport.com

Viviamo insieme la vigilia di Borussia Dortmund-Inter, match valido per l'ultima maxi giornata di Champions League. Le ultimissime di formazione e la conferenza stampa di Chivu che perde Barella. Spazio anche al calciomercato con gli aggiornamenti su Peri - facebook.com facebook

Le ultimissime sulle probabili formazioni di #Inter- #Arsenal x.com