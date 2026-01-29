Camorra confisca definitiva da 30 milioni di euro | colpito imprenditore vicino al clan Belforte

La polizia ha confiscato definitivamente circa 30 milioni di euro a un imprenditore di Caserta legato al clan Belforte. I beni, che comprendono aziende nel settore del cemento e della ristorazione, sono stati sequestrati dopo un’indagine lunga e complessa. L’imprenditore, già conosciuto alle forze dell’ordine, ora dovrà affrontare le conseguenze di questo provvedimento.

Confiscati beni per circa 30 milioni di euro a un imprenditore casertano attivo nel settore del cemento e della ristorazione. La misura, resa definitiva dalla Corte di Cassazione, è stata eseguita dalla Direzione Investigativa Antimafia, dalla Divisione Anticrimine della Questura di Caserta e dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Caserta. La confisca comprende anche 47 rapporti finanziari e 18 beni mobili registrati, tra cui due autovetture e 16 mezzi industriali, per un valore complessivo stimato in circa 30 milioni di euro.

