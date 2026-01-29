Camorra confisca definitiva da 30 milioni di euro | colpito imprenditore vicino al clan Belforte

Da teleclubitalia.it 29 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La polizia ha confiscato definitivamente circa 30 milioni di euro a un imprenditore di Caserta legato al clan Belforte. I beni, che comprendono aziende nel settore del cemento e della ristorazione, sono stati sequestrati dopo un’indagine lunga e complessa. L’imprenditore, già conosciuto alle forze dell’ordine, ora dovrà affrontare le conseguenze di questo provvedimento.

Confiscati beni per circa 30 milioni di euro a un imprenditore casertano attivo nel settore del cemento e della ristorazione. La misura, resa definitiva dalla Corte di Cassazione, è stata eseguita dalla Direzione Investigativa Antimafia, dalla Divisione Anticrimine della Questura di Caserta e dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Caserta. La confisca comprende anche 47 rapporti finanziari e 18 beni mobili registrati, tra cui due autovetture e 16 mezzi industriali, per un valore complessivo stimato in circa 30 milioni di euro. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

camorra confisca definitiva da 30 milioni di euro colpito imprenditore vicino al clan belforte

© Teleclubitalia.it - Camorra, confisca definitiva da 30 milioni di euro: colpito imprenditore vicino al clan Belforte

Approfondimenti su Camorra Belforte

Il pizzo compare nelle fatture: confiscati beni per 30 milioni a imprenditore vicino al clan Belforte

La polizia e la finanza hanno sequestrato beni per 30 milioni a un imprenditore vicino al clan Belforte di Marcianise.

Stangata al clan Belforte: confiscati 6 milioni all’imprenditore del calcestruzzo

La Direzione Investigativa Antimafia di Napoli ha sequestrato 6 milioni di euro a un imprenditore casertano, ritenuto affiliato al clan Belforte di Marcianise.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Camorra Belforte

Argomenti discussi: Camorra, confisca da 30 milioni di beni a imprenditore vicino al clan Belforte; Camorra, confiscati 30 milioni di euro ad un imprenditore: immobili anche a Parma; Camorra, confiscati 30 milioni ad un imprenditore casertano contiguo al clan Belforte; Camorra, colpo ai patrimoni del clan Belforte: confiscati beni per 30 milioni.

Camorra, colpo ai patrimoni del clan Belforte: confiscati beni per 30 milioniLo Stato ha confiscato beni per 30 milioni di euro a un imprenditore legato al clan Belforte, colpendo i patrimoni illeciti. cronachedellacampania.it

Camorra, confiscati 30 milioni ad un imprenditore casertano contiguo al clan BelforteCASERTA (ITALPRESS) – La Dia, la Polizia di Stato di Caserta con i poliziotti della Divisione Anticrimine e il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Caserta, hanno eseguito un provvedimento ... italpress.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.