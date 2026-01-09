Conferenza stampa Runjaic pre Udinese Pisa | Zaniolo ha sentito un fastidio al ginocchio

Nella conferenza stampa di Kosta Runjaic in vista di Udinese Pisa, il tecnico dei friulani ha illustrato le condizioni della squadra e le strategie per il prossimo match. Ha inoltre aggiornato sui risultati degli ultimi allenamenti, sottolineando l’importanza di prepararsi al meglio per la sfida di domani, valida per il 20° turno di Serie A. Durante l’incontro, è stato menzionato anche un lieve fastidio al ginocchio di Zaniolo, che sarà monitorato nelle prossime ore.

Conferenza stampa Runjaic pre Udinese Pisa: «Zaniolo ha sentito un fastidio al ginocchio» - Conferenza stampa Runjaic pre Udinese Pisa, il tecnico dei friulani presenta la sfida di domani contro i toscani, valevole per il 20° turno di Serie A

Udinese, tra poco la conferenza di Runjaic pre Pisa - L'Udinese affronterà domenica alle ore 15:00 il Pisa al Bluenergy Stadium per la ventesima giornata di Serie A. tuttomercatoweb.com

