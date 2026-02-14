Gasperini | Napoli e Juve sfide chiave ma non decisive Aggiornamenti su Dybala e Soulé

Gasperini ha spiegato che le partite contro Napoli e Juventus rappresentano sfide importanti per la sua squadra, anche se non determinanti. Ha aggiunto che i giocatori devono concentrarsi su alcuni dettagli per migliorare le prestazioni e ha aggiornato sui recuperi di Dybala e Soulé, che stanno affrontando problemi muscolari.

In merito allo stato di forma e agli eventually recuperi, l’allenatore ha aggiornato sui progressi dei due elementi coinvolti: Soulé ha attraversato una settimana leggermente più impegnativa, con una valutazione che verrà definita nel pomeriggio. Dybala, invece, ha continuato ad allenarsi con continuità, ma la condizione non è al 100%. La situazione di Soulé resta da monitorare in base all’allenamento odierno, con la decisione finale che verrà presa dopo l’ultima sessione di preparazione. Per Dybala, nonostante i progressi, resta una condizione al limite che richiede attenzione e gestione per garantire un contributo utile alla squadra. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

La Roma riceve una ventata di ottimismo grazie alla presenza di Dybala e Soulé in gruppo durante l’allenamento, un segnale positivo in vista della partita contro il Napoli.

Gian Piero Gasperini si trova a decidere tra Pellegrini e Soulé per la trasferta di Napoli-Roma, mentre Malen e Dybala sono già certi di partire titolari.

