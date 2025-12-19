Gian Piero Gasperini si presenta in conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Roma, analizzando le motivazioni della scelta di allenare i giallorossi e commentando le assenze e le condizioni di Dybala. Tra i temi, anche un confronto con Spalletti e i dettagli sulla partita che si avvicina, in un contesto di grande attesa per la 16ª giornata di Serie A 2025/26.

© Juventusnews24.com - Conferenza stampa Gasperini: «Perché ho scelto la Roma e non la Juve. Dybala da valutare, ecco chi mancherà domani. Su Spalletti…»

Conferenza stampa Gasperini: le sue dichiarazioni alla vigilia di Juve Roma, valida per la 16ª giornata di Serie A 202526. In conferenza stampa alla vigilia di Juve Roma, Gian Piero Gasperini ha rilasciato queste dichiarazioni. DOVBYK – « Non ha ancora recuperato del tutto. Anche se si sta allenando da parecchi giorni, ha ancora qualche difficoltà nel calciare. Per il resto ci siamo tutti, a parte i due che sono partiti, chiaramente, e qualche problema per Hermoso, che speriamo di risolvere ». PERCHE’ HA SCELTO LA ROMA E NON LA JUVE – «Perché era la più difficile. Sono contento di com’è andata. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Leggi anche: Continassa Juve: ecco quando la conferenza stampa di Spalletti pre Juve Roma. Novità su Zhegrova e Dovbyk

Leggi anche: Conferenza stampa Spalletti post Juve Pafos: «Non ho cambiato idea su questa squadra, vedo delle potenzialità. Ecco cosa ho detto nell’intervallo»

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Gasperini diretta prima di Juve-Roma: segui la conferenza live - Le parole dell'allenatore dei giallorossi alla vigilia del big match dello Stadium: aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it

Verso Juventus-Roma: domani alle 13.30 la conferenza stampa di Gasperini - Il tecnico giallorosso risponderà alle domande dei giornalisti alla vigilia della sfida con i bianconeri di sabato alle 20. ilromanista.eu