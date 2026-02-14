Conferenza Monaco | Boccia ' Meloni assente e Tajani si arrampica sugli specchi'

La ministra degli Esteri, Anna Boccia, ha commentato la Conferenza di Monaco, sottolineando che la premier Giorgia Meloni è in Africa mentre l’evento si tiene in Germania. Boccia ha aggiunto che Tajani, rimasto in Germania, cerca di coprire l’assenza di Meloni, ma fatica a trovare parole convincenti. La ministra ha osservato che questa situazione crea un vuoto evidente nel ruolo italiano durante l’appuntamento internazionale.

Roma, 14 feb. (Adnkronos) - "La premier Meloni è in Africa mentre si svolge a Monaco la Conferenza europea sulla sicurezza per non parlare di Ue e ha lasciato Tajani da solo in Germania che si è arrampicato sugli specchi”. Lo ha affermato il capogruppo del Pd al Senato, Francesco Boccia, ospite di 'Agenda' su Sky Tg 24. 🔗 Leggi su Iltempo.it

