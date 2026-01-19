Conte | Meloni equilibrista con Trump si arrampica sugli specchi

In un contesto di tensioni internazionali, le dichiarazioni di Conte evidenziano le difficoltà della premier Meloni nel affrontare questioni cruciali come i dazi, i costi dell'energia e le politiche fiscali. La sua posizione, descritta come un tentativo di equilibrio tra diverse esigenze, solleva interrogativi sulla chiarezza e la coerenza delle scelte italiane in ambito internazionale. Un'analisi che invita a riflettere sulle sfide di una leadership complessa e articolata.

ROMA – "Dopo aver accettato di tutto, dai dazi che mettono in ginocchio le nostre imprese agli impegni su armi, gas costosissimo e sconti di tasse ai giganti del web, nemmeno di fronte a una minaccia palese sul futuro della Groenlandia Meloni riesce a dire le cose per come stanno davvero. Fa l'equilibrista, si arrampica sugli specchi". E' quanto scrive sui suoi canali social il presidente del M5s, Giuseppe Conte. "Con Trump che vuole la Groenlandia è solo una 'incomprensione'. Con i suoi alleati della Lega che esultano per i nuovi dazi di Trump è tutto a posto", dice ancora Conte.

Groenlandia, Schlein: “Meloni doveva essere netta”. Conte: “Servilismo agli Usa” x.com

"Conte come Meloni: parla a segmenti di elettorato", Alessandra Sardoni sull'astensione del Movimento 5 Stelle - facebook.com facebook

