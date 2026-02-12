Sanremo Conti si arrampica sugli specchi | Pucci? L’avevo scelto perché riempie i teatri

Carlo Conti si trova di nuovo sotto i riflettori, questa volta per le sue dichiarazioni su Pucci. Il conduttore ha spiegato di aver scelto l’ospite perché riempie i teatri, ma le sue parole sono state accolte con qualche sospetto. La polemica si riaccende, e il suo modo di minimizzare la situazione non ha convinto tutti.

