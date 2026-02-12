Sanremo Conti si arrampica sugli specchi | Pucci? L’avevo scelto perché riempie i teatri
Carlo Conti si trova di nuovo sotto i riflettori, questa volta per le sue dichiarazioni su Pucci. Il conduttore ha spiegato di aver scelto l’ospite perché riempie i teatri, ma le sue parole sono state accolte con qualche sospetto. La polemica si riaccende, e il suo modo di minimizzare la situazione non ha convinto tutti.
Prima o poi la palla doveva tornare nelle mani di Carlo Conti, era inevitabile. L’assist, chissà quanto occasionale, ma non è di certo un problema, arriva da Fiorello ed è morbido e sdrammatizzante, come la natura dello show del conduttore siciliano, che tutto riesce a minimizzare. Solo che la storia di Pucci, abbastanza banale nella sostanza, ha lasciato intravedere qualcosa di osceno, termine da prendere alla lettera, ovvero qualcosa che sarebbe dovuta rimanere nascosta e poi invece, per tutta una serie di ragioni, non ultima il fatto che il comico ha deciso di fare un passo indietro, qualcosa di potenzialmente gravissimo è emerso.🔗 Leggi su Open.online
