Conferenza di Monaco Starmer | Europa deve essere pronta a combattere se necessario
Durante la Conferenza di Monaco, Keir Starmer ha dichiarato che l’Europa deve prepararsi a difendersi da sola, se sarà necessario. Il primo ministro britannico ha sottolineato che l’Europa non può più fare affidamento esclusivamente sugli Stati Uniti per la sicurezza. Ha aggiunto che l’Unione europea dovrebbe sviluppare le proprie capacità militari, puntando su investimenti e collaborazione tra i paesi membri. Un esempio concreto riguarda la richiesta di aumentare le spese militari e creare forze di intervento rapido.
Alla Conferenza di Monaco è intervenuto anche il premier britannico, Keir Starmer. Nel suo discorso si è concentrato sulla necessità europea di rendersi indipendente dagli Stati Uniti a livello di sicurezza. “Dobbiamo essere pronti a combattere, se necessario”, ha affermato il primo ministro. “Dobbiamo agire insieme per costruire un’Europa più forte e una Nato più europea. Gli Stati Uniti restano un alleato indispensabile, ma riconosciamo che le cose stanno cambiando. L’Europa deve assumere una responsabilità primaria per la propria difesa”. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Meloni: “Se l’Europa vuole essere grande deve essere capace di difendersi da sola. Sosteniamo l’Ucraina per costruire la pace”
Conferenza di Monaco, Von der Leyen: “Europa deve diventare più indipendente”. Rubio riapre il dialogo: “Gli Usa non vogliono dividere”
Durante la conferenza di Monaco, Ursula von der Leyen ha affermato che l’Europa deve diventare più autonoma, sottolineando la necessità di rafforzare la propria indipendenza.
