Conferenza di Monaco Starmer | Europa deve essere pronta a combattere se necessario

Durante la Conferenza di Monaco, Keir Starmer ha dichiarato che l’Europa deve prepararsi a difendersi da sola, se sarà necessario. Il primo ministro britannico ha sottolineato che l’Europa non può più fare affidamento esclusivamente sugli Stati Uniti per la sicurezza. Ha aggiunto che l’Unione europea dovrebbe sviluppare le proprie capacità militari, puntando su investimenti e collaborazione tra i paesi membri. Un esempio concreto riguarda la richiesta di aumentare le spese militari e creare forze di intervento rapido.