Meloni | Se l’Europa vuole essere grande deve essere capace di difendersi da sola Sosteniamo l’Ucraina per costruire la pace
“Se l’Europa vuole essere grande deve essere capace di difendersi da sola “. La premier Giorgia Meloni difende la linea del riarmo europeo e italiano. “Quando appalti la sicurezza a qualcun altro devi sapere che c’è un prezzo da pagare – spiega la presidente del Consiglio in un’intervista al TgLa7 – Quello che è accaduto al vertice della Nato è questa cosa qui, a me non ha stupito. Sappiamo che è un processo inevitabile ed è un’occasione per noi. Chiaramente la difesa ha un costo economico e produce una libertà politica “, sostiene Meloni. Che ribadisce anche il fermo sostegno militare a Kiev: “La linea del governo è molto chiara dall’inizio, abbiamo sostenuto l’Ucraina per costruire la pace. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
News recenti che potrebbero piacerti
L'Italia di #Meloni fa scuola in Europa. Chi non ha diritto di restare qui deve tornare nel Paese d’origine. Molto semplice. Sinistra e toghe rosse se ne facciano una ragione. - facebook.com Vai su Facebook
AGRICOLTURA, FIDANZA (FDI/ECR): ‘ACCORDO UE SU NGT VITTORIA GOVERNO MELONI’ "pragmatismo governo Meloni e conservatori europei traccia la rotta in Europa per garantire insieme sostenibilità e competitività" @FidanzaCarlo LIink al comuni Vai su X
Ue, Meloni "Se vuole essere grande sia capace di difendersi da sola" - "Non parlerei di un incrinarsi dei rapporti tra Stati Uniti ed Europa. Si legge su corrierediarezzo.it
Meloni, se l'Europa vuole essere grande deve difendersi da sé - Quando appalti la sicurezza a qualcun altro devi sapere che c'è un prezzo da pagare. Segnala msn.com
Meloni: "Europa vuole essere grande? Sia capace di difendersi da sola" - "L'Europa deve capire che, se vuole essere grande, deve decidere da sola e non dipendere da altri. Lo riporta msn.com
Meloni intervistata da Mentana: «L'Europa deve capire che per essere grande deve difendersi da sola» - Il governo rimane in carica fino a fine legislatura comunque andrà il referendum. Secondo roma.corriere.it
Meloni: “Se l’Ue vuole essere grande, sia capace di difendersi da sola” - "Non parlerei di un incrinarsi dei rapporti tra Stati Uniti ed Europa. Da italpress.com
Difesa, la premier Meloni: "L'Europa deve essere capace di difendersi da sola" - "Non parlerei di un incrinarsi dei rapporti tra Stati Uniti e Europa, io penso che quello che c'e scritto in questo documento ... Si legge su iltempo.it