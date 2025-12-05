Meloni | Se l’Europa vuole essere grande deve essere capace di difendersi da sola Sosteniamo l’Ucraina per costruire la pace

“Se l’Europa vuole essere grande deve essere capace di difendersi da sola “. La premier Giorgia Meloni difende la linea del riarmo europeo e italiano. “Quando appalti la sicurezza a qualcun altro devi sapere che c’è un prezzo da pagare – spiega la presidente del Consiglio in un’intervista al TgLa7 – Quello che è accaduto al vertice della Nato è questa cosa qui, a me non ha stupito. Sappiamo che è un processo inevitabile ed è un’occasione per noi. Chiaramente la difesa ha un costo economico e produce una libertà politica “, sostiene Meloni. Che ribadisce anche il fermo sostegno militare a Kiev: “La linea del governo è molto chiara dall’inizio, abbiamo sostenuto l’Ucraina per costruire la pace. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

