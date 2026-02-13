A Monaco Conferenza sulla Sicurezza

A Monaco, alla Conferenza sulla Sicurezza, alle 12.00, il ministro della Difesa italiano, Lorenzo Riccardi, ha ribadito che

12.00 "Da anni sentiamo dire, sia all'interno dell'Alleanza che da altre parti, che l'Europa deve fare di più per la difesa Ed è vero. L'Europa deve diventare più indipendente; deve fare di più per la sua difesa. Un'Europa forte significa anche una Nato forte". Così la presidente della Commissione von der Leyen in conferenza stampa col segretario Nato Rutte, a Monaco di Baviera. "Ieri-dice quest'ultimo-ampio sostegno a sostenere l'Ucraina". E invita a non cadere "nella trappola della propaganda russa".Orso russo si muove come lumaca.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Nel 2026, Alternative für Deutschland parteciperà alla Conferenza di Monaco sulla sicurezza, evento internazionale di rilievo nel settore della difesa.

Marco Rubio, Segretario di Stato degli Stati Uniti, è arrivato a Monaco per partecipare alla Conferenza sulla Sicurezza, che si tiene quest’anno sotto il segno delle tensioni tra l’Europa e la Russia, e si concentrerà sui nuovi rischi nel settore energetico e militare.

L'ombra delle tensioni USA-UE sulla conferenza sulla sicurezza a MonacoAGI - All'ombra delle crescenti tensioni tra Stati Uniti e Unione europea, si apre la sessantaduesima edizione della Conferenza della Sicurezza di Monaco, con la questione delle mire americane sulla G ... msn.com

Conferenza di Monaco, Rubio: il vecchio mondo è scomparso, è una nuova era geopoliticaMa il Segretario di Stato Usa rassicura: siamo profondamente legati all’Europa e il nostro futuro è sempre stato legato a questo ... askanews.it

Conferenza di Monaco, negoziati territoriali e sicurezza energetica in Ucraina le priorità per l’Italia ilsole24ore.com/art/conferenza… x.com

Una Monaco di Baviera blindata è pronta a ospitare decine di leader mondiali e centinaia di delegati per un Conferenza sulla sicurezza 'Msc', che oltre ad affrontare le principali crisi internazionali, dall'Ucraina al Medio Oriente, sarà chiamata dal 13 al 15 febbr - facebook.com facebook