Milano-Cortina | Ghribi Ecam ' spirito olimpico presidio di pace va tutelato'

In un momento storico in cui i conflitti e le tensioni aumentano, gli organizzatori delle Olimpiadi di Milano-Cortina insistono sull’importanza di mantenere vivo lo spirito olimpico. Ghribi, rappresentante di Ecam, sottolinea che questo spirito deve essere un presidio di pace e deve essere tutelato. Le Olimpiadi non sono solo gare sportive, ma anche un messaggio di unità, anche quando il mondo sembra più instabile e diviso.

Milano, 9 feb. (Adnkronos) - In un mondo che sta superando il proprio vecchio ordine internazionale, segnato da conflitti aperti, tensioni regionali e da un crescente clima di instabilità, le Olimpiadi tornano a ricordare un principio essenziale: anche nei tempi più difficili esiste uno spazio in cui il confronto non coincide con lo scontro. È quanto dichiara Kamel Ghribi, presidente di Ecam-The european corporate council on Africa and the Middle East- commentando il valore delle Olimpiadi in un contesto attraversato da guerre, disordini e proteste che rischiano di oscurarne il significato più profondo.

