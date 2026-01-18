Barzaghi non ha dubbi | Chivu ha cambiato la mentalità dell’Inter Ecco la differenza rispetto allo scorso anno…

Barzaghi evidenzia come Chivu abbia influenzato positivamente la mentalità dell’Inter, contribuendo a una maggiore stabilità nella scelta dei titolari. A differenza dello scorso anno, i nerazzurri mostrano maggiore continuità, anche in vista degli impegni europei. Questa trasformazione riflette un nuovo approccio, che punta sulla fiducia nelle proprie risorse e sulla coesione del gruppo.

Inter News 24 Barzaghi analizza il cambio di mentalità dei nerazzurri, che scelgono la continuità dei titolari nonostante gli impegni europei. La vittoria ottenuta dall’Inter contro l’Udinese rappresenta un punto di svolta non solo per la classifica, ma soprattutto per la gestione del gruppo. A differenza del passato, la squadra sembra voler mantenere altissima la tensione in campionato senza farsi condizionare dal calendario internazionale. Matteo Barzaghi ha infatti evidenziato come l’approccio sia mutato: « C’è un tema da discutere: avete visto quest’Inter rispetto all’anno scorso? Oggi poteva far riposare più giocatori invece non lo ha fatto. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Barzaghi non ha dubbi: «Chivu ha cambiato la mentalità dell’Inter. Ecco la differenza rispetto allo scorso anno…» Leggi anche: Trevisani sull’Inter: «Chivu un unicum nella Serie A, ha cambiato la mentalità dei nerazzurri» Leggi anche: Mkhitaryan Inter, un crollo verticale. I numeri dell’armeno rispetto allo scorso anno Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Barzaghi non ha dubbi: «Chivu ha cambiato la mentalità dell'Inter. Ecco la differenza rispetto allo scorso anno...». Chivu non ha dubbi sulla sua Inter: "Siamo diventati più maturi" - Cristian Chivu ha commentato con soddisfazione la vittoria dell’ Inter per 1- msn.com

Collovati verso Inter-Milan: "Su Allegri non avevo dubbi, su Chivu mi sto ricredendo" - Alle ore 20:45 va in scena il Derby di Milano tra Inter e Milan e in vista della sentita sfida l'edizione online di Leggo ha intervistato l'ex difensore Fulvio Collovati, che in carriera ha vestito ... tuttomercatoweb.com

È arrivato un anno fa con tutti i dubbi e lo scetticismo del caso. Dubbi e scetticismo più che giustificati visto che faticava a giocare titolare nel Newcastle, figurarsi se sarebbe riuscito a imporsi nella Juventus. Così almeno quasi tutti noi pensavamo. All'inizio un - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.