' Bygmalion' condanna definitiva Sarkozy
15.25 La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di Nicolas Sarkozy sul caso 'Bygmalion', le false fatture durante le elezioni perse nel 2012. L'ex presidente francese deve quindi scontare la condanna, ormai definitiva, a un anno di carcere, di cui sei mesi senza condizionale. Per Sarkozy si tratta della seconda condanna penale definitiva dopo quella sul caso 'Bismuth' sulle intercettazioni telefoniche. Sarkozy "prende atto" della decisione della Cassazione, dichiara la sua difesa. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
