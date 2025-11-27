Per Sarkozy condanna definitiva

«È stato accertato il finanziamento illecito di una campagna elettorale» (del 2012). Così la Corte di Cassazione francese, confermando la sentenza d’Appello, ha respinto il ricorso dell’ex presidente della Repubblica, . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

