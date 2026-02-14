Con che distacco parte Lisa Vittozzi nell’inseguimento delle Olimpiadi? Classifica ritardi e come funziona

Lisa Vittozzi si presenta all’inseguimento delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 con un ritardo evidente, dopo aver concluso la sprint al quinto posto. La biathleta azzurra ha sparato senza errori in entrambe le serie, ma il suo tempo non le permette di avvicinarsi alle prime posizioni. La sua posizione di partenza, infatti, dipende dai risultati ottenuti nella gara precedente. La distanza dalla leader aumenta, e la sua strategia si concentra ora sul tentativo di recuperare terreno durante la gara.

Lisa Vittozzi ha concluso al quinto posto la sprint delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: l’azzurra non ha commesso errori nelle due serie al poligono, ma non è bastato il doppio zero per salire sul podio ad Anterselva. La sappadina ha completato i 7,5 km sulle nevi altoatesine con il tempo di 21:21.4, a diciassette secondi dalla medaglia di bronzo e a quaranta secondi dalla vittoria: la perfezione al tiro non è stata affiancata dal ritmo indiavolato nello sci di fondo che sarebbe servito per garantirsi un alloro. La classifica della gara odierna verrà utilizzata per l’inseguimento di biathlo n, che andrà in scena domenica 15 febbraio (ore 14. 🔗 Leggi su Oasport.it

Lisa Vittozzi torna protagonista a Hochfilzen, trionfando nella 10 km pursuit femminile con una rimonta straordinaria.

Che ITALIA! Lisa VITTOZZI fa ZERO errori al poligono e BALLA al traguardo | #MilanoCortina2026

Una fiumana di gente da stamattina sotto la neve sta raggiungendo lo stadio del biathlon di Anterselva per la Sprint 7,5 km donne. Migliaia i tifosi attesi, oltre 500 si stima arrivino da Sappada, dal Friuli e dal Comelico a tifare Lisa Vittozzi. La carabiniera sappa facebook

Lisa Vittozzi delusa dopo questa individuale #MilanoCortina2026 #Olimpiadi #Olympics x.com