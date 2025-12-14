È TORNATA MONNA LISA! Vittozzi quanto ci sei mancata! Trionfo nell’inseguimento di Hochfilzen con una rimonta fenomenale!

Lisa Vittozzi torna protagonista a Hochfilzen, trionfando nella 10 km pursuit femminile con una rimonta straordinaria. Dopo una partenza dalla 14ª posizione, la biathleta italiana ha dimostrato tutta la sua determinazione, chiudendo al primo posto grazie a una prestazione perfetta al poligono e a una rimonta emozionante nella seconda tappa della Coppa del Mondo 2025-2026.

Risuonano idealmente le note di " Monna Lisa " di Ivan Graziani ad Hochfilzen, in Austria, sede della seconda tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di biathlon, dove nella gara conclusiva del fine settimana Lisa Vittozzi si impone nella 10 km pursuit femminile facendo 2020 al poligono e rimontando dalla 14ma piazza della sprint. L'azzurra fa segnare il miglior crono assoluto della gara, risultando prima anche per shooting time e range time. Per Vittozzi si tratta del 60° podio complessivo in carriera tra gare individuali ed a squadre tra Olimpiadi, Mondiali e Coppa del Mondo, mentre a livello individuale le top 3 diventano 32, con 9 successi.

