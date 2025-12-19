Saranno quattro le azzurre al via della 10 km pursuit femminile di Annecy-Le Grand Bornand, in Francia, valida per la Coppa del Mondo 2025-2026 di biathlon: domani, sabato 20 dicembre, l’azione scatterà alle ore 12.15, e saranno come di consueto 60 le atlete in gara. Tra le quattro italiane in gara ci saranno, ovviamente, anche Dorothea Wierer, terza nella sprint di ieri, che partirà con il pettorale numero 3 e che sarà al via alle ore 12:15:11, e Lisa Vittozzi, quarta nella gara sui 7.5 km, che scatterà con il pettorale numero 4 e che partirà alle ore 12:15:15. La diretta tv della 10 km pursuit femminile della Coppa del Mondo di biathlon non sarà fruibile, mentre la diretta streaming sarà a cura di Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN, infine la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - A che ora partono Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer nell’inseguimento di Annecy 2025: n. di pettorale, programma preciso, tv

Leggi anche: A che ora partono Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer nella sprint di Annecy 2025: n. di pettorale, programma preciso, tv

Leggi anche: A che ora partono Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer nella sprint di Hochfilzen: programma preciso, n. di pettorale, tv

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Quando partono Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer oggi nella sprint di Annecy 2025: orari, n. di pettorale, tv; A che ora partono Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer oggi nella sprint di Hochfilzen: n. di pettorale, tv, streaming; Biathlon, Dorothea Wierer ai piedi del podio nella Sprint di Hochfilzen. Vittozzi paga gli errori al poligono; Biathlon, a Hochfilzen due vittorie per Wierer e per le staffette. Vittozzi ancora senza podi.

A che ora partono Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer nell’inseguimento di Annecy 2025: n. di pettorale, programma preciso, tv - Saranno quattro le azzurre al via della 10 km pursuit femminile di Annecy- oasport.it