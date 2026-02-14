’Comunità in Cammino’ Il cardinale Lojudice ospite di ’Giubilo in Siena’

Il cardinale Lojudice ha partecipato a Siena per un evento organizzato da ’Giubilo in Siena’ e ha parlato della necessità di rafforzare i legami tra le diverse comunità religiose. Durante l’incontro, ha sottolineato come il dialogo tra fede e società possa favorire un senso di unità, portando un messaggio di speranza tra i presenti. ReS – Riformismo e Solidarietà ha presentato anche una nuova iniziativa chiamata ’Comunità in Cammino’, che mira a coinvolgere attivamente i cittadini in progetti di solidarietà e cultura locale.

ReS – Riformismo e Solidarietà rilancia il proprio impegno culturale e civile, all'interno di Giubilo in Siena, con una nuova iniziativa dal titolo ' Comunità in Cammino. Dialogo di speranza sui temi di attualità', in programma venerdì 20 febbraio alle 18, nella Sala degli Specchi dell'Accademia dei Rozzi. L'evento si avvarrà, inoltre, della collaborazione dell'Istituto di Alta Formazione Musicale 'Rinaldo Franci', che curerà un'ouverture musicale. L'incontro vedrà la partecipazione del cardinale Augusto Paolo Lojudice, protagonista di un dialogo aperto sui temi di maggiore attualità, tra responsabilità collettiva, fragilità sociali e prospettive di futuro.