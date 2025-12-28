Il cardinale Lojudice ai politici | Chi governa deve pensare alla persona non alla poltrona

Siena, 28 dicembre 2025 – Giubileo e conclave, il 2025 un anno impegnativo per Augusto Paolo Lojudice arcivescovo di Siena-Colle di Val d’Elsa-Montalcino e vescovo di Montepulciano-Chiusi-Pienza. “La morte di Papa Francesco è stata inaspettata. Tutti vedevano come stava ma pensavamo ci fosse più tempo. C’è stato qualcosa di profetico nel suo saluto al mondo: “Ora Signore lascia che il tuo servo vada in pace”. Il conclave? Due settimane di ascolto. Uno dei nodi era: dopo Francesco, come Francesco? Continuità o discontinuità? Che era un tema un po’ strumentale, un luogo comune. Perché il passaggio di un pontificato è sempre un passo importante. 🔗 Leggi su Lanazione.it

